Оставь прогноз на женский спринт и выиграй подарок от «Чемпионата»

В рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене сегодня в 16:45 мск начнётся женский спринт на 7,5 км. Среди россиянок раньше остальных стартует Ирина Услугина, получившая 10-й стартовый номер. Татьяна Акимова отправится на трассу 43-й, Светлана Слепцова — 69-й, а Ирина Старых — 98-й.
Все читатели нашего портала могут поучаствовать в небольшой викторине, попробовав угадать результаты гонки. Оставляйте в комментариях свою версию призёров гонки в формате «1. Фамилия. 2. Фамилия. 3. Фамилия». Победитель, точнее угадавший всех победителей гонки, получит карточку с автографом Ольги Подчуфаровой. Итоги конкурса мы подведём в прямом видеоэфире в нашей группе ВК (https://vk.com/championat) после 20:30 мск.