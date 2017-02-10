Лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за допинг

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежкасдавшая положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол, дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.Лыжница утверждала, что запрещённый препарат входил в состав крема для губ. Врач женской сборной Норвегии по лыжным гонкампояснил, что купил этот крем для Терезы, но не помнит, чтобы на упаковке было написано про содержание в нём запрещённого вещества.В ходе слушаний было установлено, что концентрация запрещённого вещества в пробе спортсменки составила 13 нанограмм на миллилитр, что соответствовало объяснению Йохауг. Адвокат лыжницы сказал, что Тереза приняла клостебол неумышленно и её дисквалификация должна составить не более 12 месяцев, в то время как антидопинговое агентство Норвегии требует дисквалифицировать её на 14 месяцев.Срок дисквалификации спортсменки будет отсчитываться с 18 октября 2016 года.