Мутко: может, и правильно, что Глазырину отстраняют. Выиграет медаль — заберут

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал временное отстранение от соревнований российской биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.
«Федерация, когда делает заявку, должна быть внимательнее. Там же не просто так заявка отравляется. Человек приезжает на соревнование, а там оказывается, что она в списке спортсменов, по которым ведётся расследование. Зачем тогда заявку отправлять? Катя-то не отстранена. Может, конечно, и правильно, что её отстраняют от соревнований. Она выиграет, а потом ещё и медаль заберут. Зачем?
Наши сборные везде участвуют, везде они среди лидеров и везде контролируются, причём не нами. Надо спокойно и размеренно пройти этот путь. Сейчас на чемпионате мира по биатлону идёт жесткий контроль за всеми нашими спортсменами. И мы к этому готовы. Они только приехали, и сразу — берут не только стандартные пробы, проверяют и кровь. Что ж, мы открыты. Я много раз говорил — у нас нет спортсменов-однодневок», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.