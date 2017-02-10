Мутко: человека отстраняют, а объявляют об этом после каждой перепроверки 5 раз

Вице-премьер правительства РФ, курирующий вопросы спорта, туризма и молодёжной политики, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать российскую бегуньюна четыре года за нарушение антидопинговых правил и лишить её золотой награды Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 м. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 24 августа 2015 года.«Все отстранения – это старые решения. У нас получается, что человека отстраняют, а объявляют об этом после каждой перепроверки по пять раз. Сейчас нам нужно поработать над двумя-тремя критериями и к ноябрю предоставить свою работу. Хочется напомнить, как вице-президент и председатель перед нашей апелляцией от Федерации лёгкой атлетики заявил до заседания, что шансов нет. Если сам президент так говорит, то в чём смысл комиссии? Была создана комиссия, и она получила полномочия, мы посмотрели весь процесс пошагово, у нас есть вопросы. На данный момент федерация проделала большую работу, а министерство окажет поддержку.Руне Андерсен высказывал претензии по поводу публичных суждений руководителей нашего спорта, а нужно следить за делами, а не высказываниями, официальными действиями, решениями. Там же есть критерии, например, новая федерация, новый президент, президиум, список спортсменов, на которых будет направлено пристальное внимание во время соревнований. Всё это есть. Теперь министерство думает о каких-то мерах законодательного принуждения. Решение федерации не лишает человека права трудиться, ему нельзя этого запретить», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.