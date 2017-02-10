Ашапатов: Фуркад уже очень далеко ушёл от всех спортивных принципов

Спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки сборных команд, 10-кратный чемпион России по лёгкой атлетике, паралимпиецвысказал мнение о том, как сборная России должна реагировать на скандал, устроенный французским биатлонистом, который за последний месяц «прославился» целым рядом выпадов в адрес своих российских коллег.«Я думаю, что всем нашим спортсменам нужно как можно быстрее забыть обо всей этой истории и двигаться дальше! Не нужно тратить свои эмоции на такого человека. Похоже на то, что у Фуркада просто звёздная болезнь и он думает, что настолько великий, что ему всё позволено. Очевидно, что он уже очень далеко ушёл от всех спортивных принципов.Бог всех рассудит, а нам нужно запастись терпением и вести себя рассудительно. Мы должны показывать на лыжне наш уровень, обыгрывая всех, в том числе и французов. Только своими блестящими результатами мы сможем застраховать себя от повторения подобного рода инцидентов. Наши спортсмены – люди с характером, и эту проблему мы сумеем решить», – приводит слова Ашапатова сайт doverennielitsa.ru.