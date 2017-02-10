Услугина: новость о замене не застала врасплох, мандража не было

Российская биатлонистка, которая накануне спринтерской гонки чемпионата мира по биатлону экстренно заменила отстранённую на основании данных из доклада Макларена, рассказала, как сложилась для неё гонка.«Новость не застала врасплох. Мы же изначально с Дашей Виролайнен были запасными. Нам сразу сказали: будьте на чеку, всегда будьте готовы, поэтому не стало неожиданностью. Мне сказали, я должна делать. Мы же к этому готовились, даже если мы запасные, всякое может случиться в этой жизни. На пристрелке я, возможно, выглядела немного уставшей, всё-таки только утром приехали из Риднау, но абсолютно спокойной.Своим выступлением довольна, и стрельба, и ход, думала, будет тяжелее. С каждой гонкой начинаю набирать обороты, первые два месяца было тяжеловато, сейчас начинаю приходить в себя. Третий круг для меня всегда непростой, но стараюсь работать, и, надеюсь, буду его бегать быстрее, чем остальные круги. Перед стартом была абсолютно спокойна: ни дрожи в ногах, ни мандража. Все пожелали удачи, сказали, мол, выходи и ничего не бойся, делай свою работу. В преследовании буду ставить задачу подняться выше места, которое займу в спринте, пробираться вперёд», — передаёт слова Услугиной корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.