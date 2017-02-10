Акимова: я расстроилась, потому что на таких стартах нельзя допускать ошибки

Российская биатлонисткапризналась, что расстроена допущенным промахом на стрельбе из положения стоя.«Довольна ли я своим выступлением? Нет, я расстроилась, потому что на таких стартах нельзя допускать ни одной ошибки. Сегодня чуть не получилось на „стойке“ — немного поторопилась.Почему выбрала именно эту стартовую группу? Выбирали тренеры. Не могу сказать, что тут легко угадать, потому что лидеры разбросаны по всему стартовому протоколу.Насколько на меня повлияло отстранение Кати Глазыриной? Моё дело — бегать на трассе, концентрироваться на гонках. Давайте говорить про соревнования.На последнем круге было тяжело, я терпела из последних сил. Хватит ли сил бежать все соревнования? Надеюсь, что да. Функциональное состояние у меня неплохое», — передаёт слова Акимовой специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.