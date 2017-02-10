Фехтовальщица Софья Великая стала послом Военных игр—2017

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта, представитель ЦСКАстала официальным послом III зимних Всемирных военных игр, которые начнутся в Сочи 22 февраля.«Для меня огромная честь стать послом этих соревнований. Хочу напомнить, что фехтование и военное искусство неразрывно связаны. Наш вид спорта — яркий пример того, как оружие применяется в мирных целях и помогает человеку развить в себе лучшие физические качества. Я уверена, что быстрая реакция, чувство времени, координация движений, умение анализировать ситуацию и моментально принимать решение помогут нашим спортсменам триумфально выступить на Играх в Сочи», — сказала Великая.Ожидается, что в III зимних Всемирных военных играх примут участие около 1000 представителей более чем 20 армий стран Европы и Азии, включая подразделения НАТО.