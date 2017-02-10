Коукалова выиграла спринт на чемпионате мира, Услугина — 15-я

Победу в спринтерской гонке чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене одержала чешка. Лучшей из россиянок, 15-й, стала, заявленная в гонку в последний момент вместо отстраненной сегодня по данным из доклада Макларена1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 19:12.6 (0 промахов)2. Лаура Дальмайер (Германия) – отставание +4,0 (0)3. Анаис Шевалье (Франция) — +25,1 (0)15. Ирина Услугина (Россия) — +1:03.6 (0)16. Татьяна Акимова (Россия) — +1:05.6 (1)24. Ирина Старых (Россия) — +1:18.1 (1)33. Светлана Слепцова (Россия) — +1:39.7 (1)