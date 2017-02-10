Гурьев: девочки умеют стрелять на ноль и смогут отыграть любой отрыв в пасьюте

Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлонупрокомментировал выступление российских спортсменок в женском спринте на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).заняла 15-е место,— 16-е,оказалась 23-й, афинишировала 33-й.«Как говорил Александр Иванович Тихонов, мамаша ещё не родила. И в лыжных гонках, и в биатлоне пока без побед, а значит, где-то мы не дорабатываем.Но можно сказать, что в сравнении с этапом кубка мира наши девочки заняли достойные места. И в командном зачёте мы набираем хорошие очки. Не будем забывать, что есть четыре рубежа: спринт, пасьют, индивидуальная гонка, эстафета; будем бороться дальше, подниматься ближе к пьедесталу. И Услугина, и Слепцова, и Акимова, и Старых стреляют все четыре рубежа. В принципе отрыв для пасьюта у нас небольшой, всего минута. Девочки умеют стрелять на ноль, а значит, смогут отыграть любой отрыв.То, что Глазырину временно отстранили и сегодня выступала Услугина, я думаю, для Ирины это только в плюс. Вышла на тренировку, посадили на машину, привезли на чемпионат мира. Выспалась хорошо, не переживала, вышла на старт, взяла 15-е место. Услугина сейчас в хорошей форме, в хорошем состоянии. 12-го числа будет пасьют, я думаю, там наши девушки будут бороться. Посмотрим, поболеем», — сказал Гурьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.