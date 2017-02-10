Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гурьев: девочки умеют стрелять на ноль и смогут отыграть любой отрыв в пасьюте

10 февраля 2017, пятница. 18:59. Другие
Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление российских спортсменок в женском спринте на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Ирина Услугина заняла 15-е место, Татьяна Акимова — 16-е, Ирина Старых оказалась 23-й, а Светлана Слепцова финишировала 33-й.

«Как говорил Александр Иванович Тихонов, мамаша ещё не родила. И в лыжных гонках, и в биатлоне пока без побед, а значит, где-то мы не дорабатываем.

Но можно сказать, что в сравнении с этапом кубка мира наши девочки заняли достойные места. И в командном зачёте мы набираем хорошие очки. Не будем забывать, что есть четыре рубежа: спринт, пасьют, индивидуальная гонка, эстафета; будем бороться дальше, подниматься ближе к пьедесталу. И Услугина, и Слепцова, и Акимова, и Старых стреляют все четыре рубежа. В принципе отрыв для пасьюта у нас небольшой, всего минута. Девочки умеют стрелять на ноль, а значит, смогут отыграть любой отрыв.

То, что Глазырину временно отстранили и сегодня выступала Услугина, я думаю, для Ирины это только в плюс. Вышла на тренировку, посадили на машину, привезли на чемпионат мира. Выспалась хорошо, не переживала, вышла на старт, взяла 15-е место. Услугина сейчас в хорошей форме, в хорошем состоянии. 12-го числа будет пасьют, я думаю, там наши девушки будут бороться. Посмотрим, поболеем», — сказал Гурьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Гаркушко.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ирина Старых Ирина Услугина Леонид Гурьев Светлана Слепцова Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
10 февраля 2017, пятница
19:38 Касперович: думаем пригласить французскую делегацию в гости, на чай
19:28 Маслаков: дисквалификация Савиновой — политический заказ, наезд на Россию
19:17 Старых: на трассе от болельщиков были неприятные выкрики в мой адрес
19:08 Шевалье: я лучшая во французской команде только сегодня
19:00 Коукалова: Дальмайер несётся на последнем круге, как лошадь, и мне было тяжело
18:59 Дальмайер: у меня была превосходная гонка, но Коукалова была чуть сильнее
18:59 Гурьев: девочки умеют стрелять на ноль и смогут отыграть любой отрыв в пасьюте
18:40 Старых: я не в том возрасте, чтобы волноваться
18:24 Слепцова: не очень понимаю, что такое «пик формы»
18:10 Семеренко: у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать
18:05 Коукалова выиграла спринт на чемпионате мира, Услугина — 15-я
18:05 Муж Савиновой заявил, что никто не считается с её генетическими отклонениями
17:58 Фехтовальщица Софья Великая стала послом Военных игр—2017
17:50 Акимова: я расстроилась, потому что на таких стартах нельзя допускать ошибки
17:41 Фролина: надеюсь, тренеры сборной Кореи довольны моим выступлением
17:29 Услугина: новость о замене не застала врасплох, мандража не было
17:24 Ашапатов: Фуркад уже очень далеко ушёл от всех спортивных принципов
17:05 19 февраля пройдёт благотворительная «Лыжня 6250»
17:05 Губерниев: завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и Фуркадом
16:46 Горнолыжница Холденер выиграла золото ЧМ в альпийской комбинации
16:39 Виролайнен покинула расположение сборной РФ и не выступит на ЧМ по биатлону
16:36 Мутко: в СБР взрослые люди, примут по ЧМ в Тюмени решение, а мы их поддержим
16:28 Мутко: человека отстраняют, а объявляют об этом после каждой перепроверки 5 раз
16:14 Лебедева подала апелляцию в CAS на лишение медалей ОИ
16:09 Шипулин и Фуркад не имели возможности пожать друг другу руки на тренировке
16:08 Мутко: может, и правильно, что Глазырину отстраняют. Выиграет медаль — заберут
15:58 Белорус Кушнир победил на этапе КМ по лыжной акробатике в Южной Корее
15:54 Губерниев: на совещании телевещателей нас попросили быть сдержанней
15:50 Лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за допинг
15:43 Оставь прогноз на женский спринт и выиграй подарок от «Чемпионата»
15:36 Пихлер: Глазырина тренировалась без меня в Ижевске. Не знаю, что она там делала
15:35 Тарьей Бё назвал Мартена Фуркада «истеричкой»
15:25 Глазырина временно отстранена от соревнований на основании доклада Макларена
15:19 Голландские конькобежцы выиграли командную гонку на ЧМ в Канныне
15:16 СБР: Глазырина не выступит в спринте на ЧМ по биатлону из-за недомогания
15:14 Савинова дисквалифицирована CAS на четыре года и лишена золота Игр-2012
15:02 В Москве открылся Государственный музей спорта
14:38 Коэ: пожалуй, в этом году членство ВФЛА в IAAF восстановлено не будет
14:09 С. Фуркад: Мартен очень разочарован конфликтом с Шипулиным и сборной России
14:00 Бабаков переизбран на пост президента Федерации настольного тенниса России
13:47 Российские конькобежки завоевали бронзу в командной гонке на ЧМ в Канныне
13:46 Супербоул. Реклама Google Home заставила отреагировать сотни тысяч устройств
13:22 Крчмарж: Логинов получит от нас то, что заслуживает
12:57 Услугина заменит Глазырину в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене
12:52 Конькобежец Мурашов завоевал бронзу на ЧМ в Канныне на дистанции 500 м
Все новости RSS
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Мужская, без вариантов
1375 (75%)
Неожиданно, но женская
30 (2%)
У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград
93 (5%)
Одну на двоих - в смешанной эстафете
147 (8%)
Не будет у России никаких медалей
197 (11%)
Проголосовало: 1842
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+