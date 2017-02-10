Дальмайер: у меня была превосходная гонка, но Коукалова была чуть сильнее

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями от выступления в спринтерской гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, где она заняла второе место.
«У меня была превосходная гонка. В стрельбе я отработала чисто и была быстра на рубеже, но Габи (Габриэла Коукалова. — Прим. „Чемпионата“) была чуть сильнее, с чем я её и поздравляю. Мне было важно отстрелять чисто, я знала, что могу это сделать и это придаст мне сил на завтра. В преследовании всё возможно, гонка будет очень упорной», — передаёт слова Дальмайер корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.