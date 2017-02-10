Шевалье: я лучшая во французской команде только сегодня

Французская биатлонистка, занявшая третье место в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, призналась, что не ожидала столь удачного выступления.«Я рада, потому что не ожидала личных медалей на чемпионате мира. Сегодня я провела отличную гонку, и только две девушки были лучше меня. Я много работала после моих проблем со спиной два года назад. С тех пор я сделала большой шаг вперёд, и это принесло результат на чемпионате мира. Я лучшая во французской команде только сегодня, потому что остальные девушки очень сильны, и завтра они могут меня превзойти», — передаёт слова Шевалье специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.