Старых: на трассе от болельщиков были неприятные выкрики в мой адрес

Российская биатлонистка, занявшая 24-е место в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, рассказала об отношении к ней после возвращения.«Ощущаю ли я на себе косые взгляды со стороны соперниц, как? От соперниц я такого не слышала, но на трассе от болельщиков сегодня были неприятные, назовём так, выкрики в мой адрес. Не буду скрывать — это было. Могу ошибаться, но мне показалось, что это были немцы.Это было неприятно. Но один участок трассы можно потерпеть, а так везде были наши российские болельщики, которые поддерживали меня максимально громко. И это придавало сил», — передаёт слова Старых специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.