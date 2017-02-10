Касперович: думаем пригласить французскую делегацию в гости, на чай

Главный тренер сборной России по биатлонурассказал о том, что команда постарается помирить, чьи отношения обострились во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются. Тренерам нальем водки. Шучу.Стараемся отвлечь ребят, принять удар на себя, больше общаться со спортсменами. Но вокруг много разговоров и ситуация непростая», — приводит слова Касперовича ТАСС.Сегодня появилась информация о том, что 11 февраля Шипулин и Фуркад пожмут друг другу руки.