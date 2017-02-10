Кузьмина: мой брат, Антон Шипулин, всеми силами защищает сборную России

Двукратная олимпийская чемпионка, ныне выступающая за Словакию, прокомментировала конфликт своего брата,, с французским биатлонистом, разгоревшийся 9 февраля в ходе и по окончании смешанной эстафеты.«Я думаю, что не нужно так сильно раздувать на ровном месте. Не стоит даже упоминать термин «холодная война». Всё было сделано на эмоциях. Ребятам из российской команды очень сложно. Они сражаются на разных фронтах под давлением из-за антидопинга. Сложно расценить, что хотел сделать Мартен Фуркад во время передачи эстафеты. Нужно подождать, когда эмоции остынут. Я думаю, что уже сегодня все участники казуса смотрят на ситуацию под другим углом. Не знаю, кто бы как себя повёл на месте Антона. Мой брат всеми силами защищает сборную России!» — приводит слова Кузьминой «Тюменская арена».