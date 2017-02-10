Касперович: готовили Услугину к старту на ЧМ в индивидуальной гонке

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал выступление женской команды в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.«Ирина Услугина была на сборе, и мы планировали привлечь её на чемпионат мира. Хорошо, что мы провели именно здесь новогодний сбор, Ирина принимала в нём участие. Трасса была ей знакома. Мы готовили эту спортсменку к старту. Правда, думали, что это будет индивидуальная гонка. Но из-за сложившейся ситуации пришлось делать срочную замену.Девочки сегодня показали неплохие результаты. Есть динамика, но нужно время. Нужно уметь ждать. В женской команде у нас сейчас пять человек — этого достаточно, чтобы выступить здесь. Это сильнейшие спортсмены, которые представляют сборную России», — приводит слова Касперовича пресс-служба СБР.