М. Фуркад начнёт спринт на чемпионате мира 4-м, Шипулин — 52-м

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в спринтерской гонке чемпионата мира в Хохфильцене, которая пройдёт 11 февраля (начало – в 16:45 мск).
Евгений Гараничев выйдет на старт под 9-м стартовым номером, Антон Бабиков – под 29-м. Антон Шипулин и Максим Цветков уйдут в гонку друг за другом – 52-м и 53-м, сообщает пресс-служба СБР. Добавим, что сразу вслед за россиянами стартуют Илмарс Брицис из Латвии и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. А француз Мартен Фуркад выбрал 4-й стартовый номер.