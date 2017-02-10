Горнолыжница Гут получила травму на тренировке ЧМ в Санкт-Морице

Швейцарская горнолыжницаполучила разрыв передней крестообразной связки левого колена во время тренировочных спусков на чемпионате мира — 2017 в Санкт-Морице (Швейцария), сообщает АFР. О необходимом лечении и сроках восстановления станет известно позднее, однако представитель швейцарской команды уже заявил, что сезон для 25-летней спортсменки закончен.В сезоне-2015/16 она стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. В активе Гут бронза Олимпийских игр 2014 года в Сочи и три серебра чемпионатов мира. На первенстве планеты в Санкт-Морице одна из главных фавориток успела завоевать бронзу в супергиганте.