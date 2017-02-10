FIS и ВАДА могут увеличить дисквалификацию Йохауг, подав апелляцию в CAS

Международная федерация лыжного спорта (FIS) совместно со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) могут обжаловать срок дисквалификации норвежской лыжницыв сторону его увеличения. Член правления FISсчитает, что 13 месяцев дисквалификации, которые норвежское антидопинговое агентство определило для спортсменки за употребление клостебола, не соответствуют правилам ВАДА.«Совет FIS ещё не решил, будет ли организация обжаловать это решение, но исходя из дискуссий, которые мы вели, думаю, что это весьма вероятно, что мы будем обжаловать. Не исключено, что обжалует решение и ВАДА. Возможно, мы подадим совместную апелляцию. 13-месячный срок не соответствует правилам ВАДА, поэтому будет лучше, если профессионалы из Спортивного арбитражного суда (CAS) разберутся в этом деле и вынесут справедливый вердикт», — приводит слова Ууситало TV2.