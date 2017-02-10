Йохауг: неправильно получить дисквалификацию на 13 месяцев из-за крема для губ

Норвежская лыжницапрокомментировала решение норвежского антидопингового агентства дисквалифицировать её на 13 месяцев за употребление клостебола, который содержался в креме для губ.«Я рада, что агентство видит, что у меня не было некой цели улучшить свои результаты или достичь какого-либо эффекта, используя крем для губ. Также я рада, что агентство согласно с тем, что у меня не было причин сомневаться в безопасности препарата, который я получила от врача команды. Понимаю, что антидопинговые правила должны быть строгими. Но это неправильно получить дисквалификацию на 13 месяцев из-за крема для губ. В ближайшие два дня я обдумаю, как поступить дальше, вместе с моим адвокатом», – приводит слова Йохауг VG.