Алябьев: то, как М. Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал конфликт, возникший между российскими биатлонистамии Антоном Шипулиным и французом. 9 февраля во время награждения сборной России, занявшей третье место в смешанной эстафете, Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории.«Мартен Фуркад мне как человек, мягко говоря, не симпатичен. То, как он ведёт себя по отношению к Логинову, это просто скотство. Александр честно отбыл дисквалификацию. Совершенно справедливо попал в состав на чемпионат. Причём, наши тренеры ведь ещё и не хотели его включать, всё оглядывались на Европу: а поймут ли их, а не случится ли чего? Эта наша вечная оглядка на Запад!То, что Шипулин не подал Фуркаду на награждении руку — это стыд и позор. Недостойное поведение Антона. Как бы кто ни вёл себя по отношению к тебе или твоим товарищам, ты сам должен быть безукоризненным в поведении, не давать повода. Шипулин, к сожалению, его дал», – приводит слова Алябьева «Свободная пресса».