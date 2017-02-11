Зуманн поддержал М. Фуркада в конфликте с Логиновым

Известный в прошлом австрийский биатлонистпрокомментировал инцидент, произошедший в смешанной эстафете на ЧМ-2017 в Хохфильцене. Во время гонки французстал виновником падения россиянина, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории.«Он сделал это специально? Просто смешно! Если бы Фуркад хотел сбить Логинова специально, то просто толкнул бы его сразу на передаче эстафеты. Фуркад – звезда, поэтому имеет право высказывать своё мнение. А русские могли бы не ставить Логинова в эстафету и тем самым подать правильный сигнал.Знаю, что это решение принимали не тренеры. В игру вступила политика», – приводит слова Зуманна Standard.