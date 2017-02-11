В субботу, 11 февраля, в 16:45 по московскому времени в Хохфильцене (Австрия) начнётся мужской спринт на 10 км в рамках чемпионата мира по биатлону. Первым из 103 участников на дистанцию отправится болгарин Владимир Илиев, а из россиян раньше остальных стартует Евгений Гараничев, который начнёт гонку девятым.
Антон Бабиков стартует 29-м, Антон Шипулин — 52-м, а Максим Цветков — 53-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой гонки:
Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене.