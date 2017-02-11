Аналитики прочат сборной России шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2018

Агентство спортивной статистики и аналитики Gracenote спрогнозировало результаты зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. По мнению аналитиков, сборная России завоюет шесть золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых наград и займёт в неофициальном общекомандном медальном зачёте шестое место.
Согласно данному прогнозу, победить сборная Норвегии (15, 11, 14). На второе место аналитики поставили сборную Германии (13, 11, 10), а замкнёт тройку лидеров команда США (10, 11, 11). Впереди сборной России также, по версии компании, окажутся сборные Франции и Канады.