Тихонов: надо было заранее не включать Глазырину в состав сборной России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение россиянки Екатерины Глазыриной от участия в соревнованиях.
«Давно была информация, что Глазырина значится в докладе Макларена. Надо было заранее не включать её в команду и готовить другую спортсменку. Мы не догоняем некоторые моменты. Здесь винить некого: ни ВАДА, ни Макларена, это наша вина», — рассказал Тихонова в эфире программы «Все на Матч».
Напомним, что вместо Глазыриной в состав сборной России на женский спринт была включена Ирина Услугина, показавшая 15-й результат.