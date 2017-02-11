Тихонов: надо было заранее не включать Глазырину в состав сборной России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал временное отстранение россиянкиот участия в соревнованиях.«Давно была информация, что Глазырина значится в докладе Макларена. Надо было заранее не включать её в команду и готовить другую спортсменку. Мы не догоняем некоторые моменты. Здесь винить некого: ни ВАДА, ни Макларена, это наша вина», — рассказал Тихонова в эфире программы «Все на Матч».Напомним, что вместо Глазыриной в состав сборной России на женский спринт была включена, показавшая 15-й результат.