Резцова: Виролайнен должна выступать на ЧМ по биатлону, а не уезжать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкампрокомментировала решение тренерского штаба сборной России отзаявить её дочьиз состава сборной России на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.«Дарью по ходу чемпионата мира отправляют на обследование, мне это кажется странным. Считаю, что Виролайнен должна сейчас выступать, а не уезжать. Мне это непонятно", — приводит слова Резцовой «Спорт FM».Ранее главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Виролайнен отправлена на обследование в Москву из-за обострения проблем со здоровьем.