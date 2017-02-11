Резцова: Виролайнен должна выступать на ЧМ по биатлону, а не уезжать

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала решение тренерского штаба сборной России отзаявить её дочь Дарью Виролайнен из состава сборной России на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене.
«Дарью по ходу чемпионата мира отправляют на обследование, мне это кажется странным. Считаю, что Виролайнен должна сейчас выступать, а не уезжать. Мне это непонятно", — приводит слова Резцовой «Спорт FM».
Ранее главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что Виролайнен отправлена на обследование в Москву из-за обострения проблем со здоровьем.