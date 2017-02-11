Кузьмина: думаю, Шипулин и Фуркад в Хохфильцене не помирятся, тут дело принципа

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону словачкаоценила возможность примирения её брата, лидера сборной России, и француза«Думаю, в Хохфильцене этого не случится. Тут дело принципа. Антон и Мартен многие годы серьёзно боролись друг с другом — но исключительно на лыжне. Сейчас ситуация переходит на другой уровень. Это очень плачевно и опасно. Ведь мы всегда говорим, что настоящие профессионалы борются только на трассе и делают это в стиле “фэйр плей”. После смешанной эстафеты на стадионе этого не было», — приводит слова Кузьминой «Спорт-экспресс».