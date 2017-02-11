Фуркад: понимаю, что мои слова могут не всем понравиться, но не могу молчать

Французобъяснил, почему продолжает делать заявления о необходимости борьбы с допингом в биатлоне, несмотря на широкий резонанс.«Я понимаю, что некоторые мои слова могут вызвать ответную реакцию у людей, и не всегда положительную, но я так устроен, что не могу молчать. Если меня что-то тревожит и беспокоит, то мне необходимо об этом сказать. Я хочу быть убеждён, что мой любимый вид спорта чист, и не буду отрекаться от своего мнения. Но в ближайшие дни буду полностью сосредоточен на чемпионате мира и постараюсь не обращать внимания на всё остальное», — приводит слова Фуркада L'Equipe.