Уссенов: сборная Казахстана по биатлону имеет хорошую правовую защиту

Генеральный секретарь Федерации биатлона Казахстанарассказал, что его организация намерена предоставить своим спортсменам и тренерам юридическую защиту в ситуации с обысками в команде Казахстана на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Был на встрече с опытным юристом в Зальцбурге, где детально обсудили с ним дело нашей команды. Могу заверить всех фанатов биатлона, что команда имеет хорошую правовую защиту. Осталось дождаться результатов проб нашей команды, чтобы сделать официальный пресс-релиз для австрийской и международной прессы», — написал Уссенов на своей странице в сети «Фейсбук».8 февраля были проведены обыски в отеле команды Казахстана. Были найдены различные медицинские препараты в комнатах, но расследование ещё не завершено. Расследование совместно проводят IBU и австрийское НАДА. Частью расследования является проверка анализов крови и мочи. Если будет доказано нарушение антидопингового законодательства, будут приняты соответствующие меры.