Нёйс стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков — седьмой

Голландец Кьелд Нёйс победил на дистанции 1000 метров по конькобежному спорту на чемпионате мира в Канныне. Второе место занял канадец Винсент де Этр, а замкнул тройку призёров ещё один представитель Нидерландов Кай Фербай. Среди россиян лучшим стал Денис Юсков, показавший седьмой результат.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира. Каннын, Южная Корея
Мужчины. 1000 метров
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.08,26.
2. Винсент де Этр (Канада) — 1.08,54.
3. Кай Фербай (Нидерланды) — 1.08,78…
7. Денис Юсков (Россия) — 1.09,19…
9. Алексей Есин (Россия) — 1.09,48…
19. Руслан Мурашов (Россия) — 1.10,11.