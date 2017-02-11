Нёйс стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков — седьмой

Акимова: я расстроилась, потому что на таких стартах нельзя допускать ошибки

Муж Савиновой заявил, что никто не считается с её генетическими отклонениями

Коукалова выиграла спринт на чемпионате мира, Услугина — 15-я

Семеренко: у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать

Слепцова: не очень понимаю, что такое «пик формы»

Старых: я не в том возрасте, чтобы волноваться

Гурьев: девочки умеют стрелять на ноль и смогут отыграть любой отрыв в пасьюте

Дальмайер: у меня была превосходная гонка, но Коукалова была чуть сильнее

Коукалова: Дальмайер несётся на последнем круге, как лошадь, и мне было тяжело

Шевалье: я лучшая во французской команде только сегодня

Старых: российские болельщики громко меня поддерживали, это придавало сил

Касперович: думаем пригласить французскую делегацию в гости на чай

Кравцов: в ситуации с Глазыриной уведомил IBU, что кое-кто играет не по правилам

Кравцов: Виролайнен? Мы в первую очередь беспокоимся о её здоровье и жизни

Кузьмина: мой брат, Антон Шипулин, всеми силами защищает сборную России

Касперович: готовили Услугину к старту на ЧМ в индивидуальной гонке

Колобков: не стоит драматизировать слова Коэ, это мнение президента, а не IAAF

М. Фуркад начнёт спринт на чемпионате мира 4-м, Шипулин — 52-м

Горнолыжница Гут получила травму на тренировке ЧМ в Санкт-Морице

FIS и ВАДА могут увеличить дисквалификацию Йохауг, подав апелляцию в CAS

Йохауг: неправильно получить дисквалификацию на 13 месяцев из-за крема для губ

Российские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ (U18) под нейтральным флагом

Алябьев: то, как М. Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство

Зуманн поддержал М. Фуркада в конфликте с Логиновым

Двоеборец Ватабэ выиграл второй старт на этапе КМ в Саппоро, Барков — 17-й

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Путин: для многих «Лыжня России» служит стартом к большим спортивным победам

Каширина и Окулов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

Прыгунья в длину Клишина выиграла открытый чемпионат Риги по лёгкой атлетике

Тихонов: надо было заранее не включать Глазырину в состав сборной России

Резцова: Виролайнен должна выступать на ЧМ по биатлону, а не уезжать

Кузьмина: думаю, Шипулин и Фуркад в Хохфильцене не помирятся, тут дело принципа

Конькобежке Юраковой не хватило 0,13 секунды для бронзы ЧМ на дистанции 5000 м

Климов — 16-й на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро

Фуркад: понимаю, что мои слова могут не всем понравиться, но не могу молчать

Нёйс стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков — седьмой

Шевнина выиграла индивидуальную гонку в Острове, К. Резцова — вторая

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 1375 (75%) Неожиданно, но женская 30 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 93 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 147 (8%) Не будет у России никаких медалей 197 (11%)

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