Шевнина выиграла индивидуальную гонку в Острове, К. Резцова — вторая

из Свердловской области победила в индивидуальной гонке на 12,5 км на первенстве России по биатлону в Острове. Второе место заняла, а замкнула тройку призёров Людмила Улыбина.По итогам этих соревнований будет сформирован состав сборной России на первенство мира в Осрблье.1. Полина Шевнина (Свердловская область) — 40.07,3 (0).2. Кристина Резцвова (ХМАО) — +1.47,6 (2).3. Людмила Улыбина (ХМАО) — +3.10,6 (4).