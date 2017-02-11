Жуков: мало российских спортсменов соглашаются вернуть олимпийские медали

Президент Олимпийского комитета Россиирассказал о работе по возвращению российскими спортсменами медалей Олимпийских игр, которые были у них отняты решением Международного олимпийского комитета.«ОКР по запросу Международного олимпийского комитета ведёт работу по возвращению медалей на постоянной основе. Хотя мало спортсменов соглашаются с тем, чтобы возвращать олимпийские медали», — приводит слова Жукова «Интерфакс».МОК лишил россиян 12 медалей с Олимпиады в Лондоне и 13 наград с Игр в Пекине.