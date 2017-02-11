Чепиков: может, Логинову просто дали отдохнуть, не поставив на спринт

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлонуподелился ожиданиями от мужского спринта на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене, который начнётся в субботу, 11 февраля, в 16:45 по московскому времени.«Гонка должна получиться интересной, потому что много сильных соперников. Для победы нужно будет стрелять без штрафа, и это добавляет психологической нагрузки. Трасса не особо сложная, так что больших разрывов быть не должно. Какими станут наши ребята? Рассуждать до начала гонки неправильно, нужно просто смотреть и наслаждаться.Решение, что Логинов не побежит, принимал тренерский штаб. Видимо, многое зависит и от самочувствия спортсмена, и от акклиматизации. Там же высота над уровнем моря большая, может, Логинову просто дали отдохнуть. К тому же команда у нас сильная, есть молодые Бабиков, Цветков и Елисеев, есть опытный Гараничев», – сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.