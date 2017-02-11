Рахимова — десятая в могуле на этапе КМ по фристайлу в Пхёнчхане

Канадец Майкл Кингсбери и австралийка Бриттни Кокс победили в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Пхёнчхане. Среди россиянок лучшей стала Регина Рахимова, показавшая 10-й результат.
Фристайл. Этап Кубка мира. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Могул
1. Майкл Кингсбери (Канада) – 86,71.
2. Дмитрий Райхерт (Казахстан) – 86,70.
3. Филипп Маркис (Канада) – 85,94…
30. Сергей Волков (Россия) – 71,75.
31. Сергей Шимбуев (Россия) – 71,41…
33. Егор Ануфриев (Россия) – 71,24…
39. Дмитрий Колесников (Россия) – 67,92…
41. Тимур Рахматуллин (Россия) – 66,37…
44. Никита Паркачев (Россия) – 64,05.
Женщины. Могул
1. Бриттни Кокс (Австралия) – 81,66.
2. Жюстин Дюфур-Лапойнт (Канада) – 78,35.
3. Анди Науде (Канада) – 78,16…
10. Регина Рахимова (Россия) – 73,91…
14. Марика Пертахия (Россия) – 71,40…
31. Олеся Ломакина (Россия) – 54,02.
32. Анастасия Смирнова (Россия) – 50,84.