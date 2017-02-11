Ярошенко: Гараничев, Бабиков и Цветков точно не слабее Логинова

Известный российский биатлонистпрокомментировал состав сборной России на мужской спринт на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«В спринте бежит четыре человека, и те ребята, которые бегут сейчас, более чем достойны. Они доказали это своими результатами. Если Логинов побежит во всех дистанциях, это будет несправедливо по отношению к остальным нашим спортсменам, которые находятся в топ-15. И Бабиков, и Цветков — они все в топ-15. Нельзя взять и поставить Логинова на все дистанции только потому, что он хорошо выступил на чемпионате Европы. То, что его поставили на смешанную эстафету – уже аванс. Его не собирались ставить, помимо него есть спортсмены, которые достойно проявляли себя на Кубке мира. Нельзя перегибать палку, могут начаться обиды на тренерский штаб.Такое ощущение, что Логинов – лидер, а его не ставят в команду. Но это не совсем так — те, кто бегут, они точно не слабее. И Гараничев, и Цветков, и Бабиков смогут бороться за призовые места. Шипулин будет бороться за призовые места и в спринте, и в пасьюте. У парней, конечно, немного меньше шансов в спринте. Но в контактной гонке, как пасьют, их умение хорошо стрелять в жёсткой конкурентной борьбе, их психологическая устойчивость – незаменимое и даже уникальное качество. Мы уже видели это от них, ребята попадали в призы. Надеемся, что в этих двух дистанциях мы будем в медалях точно. Во всяком случае, ничто не предвещает других результатов», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.