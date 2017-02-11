Бабиков: думаю, что к следующим гонкам мы прибавим, и прибавим очень серьёзно

Российский биатлонистпрокомментировал спринтерскую гонку чемпионата мира в Австрии, в которой у него не слишком хорошо получилась стрельба.«Вчера смотрел гонку у женщин, было много габаритов, кому-то явно везло, закрывались по два-три габарита. У меня не закрылся габарит лёжа и два габарита стоя. Видимо, какая-то особенность. Сомневаюсь, что у всех такая нервозность, что столько штрафов.Я сделал всё, что мог. Мы просто не очень хорошо начали. В том году тоже трудно задался спринт. Но я думаю, что к следующим гонкам мы прибавим, и прибавим очень серьёзно. Сегодня не хватило заряда. Был большой период без соревнований. Для меня это сыграло самую серьёзную роль. Была нервозность из-за отсутствия стартов», — сказал Бабиков в эфире «Матча».