Гараничев: вроде бы пристрелялся хорошо. Обидно, что не смог доработать

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене, где он пока занимает промежуточное седьмое место.«В Хохфильцене специфическая трасса. Несмотря на результат, на последнем круге мало кто может удержать скорость. И мне немного не хватило, к тому же допустил один промах. Было обидно, что не смог доработать. На пристрелке вроде бы пристрелялся хорошо. Иногда выстрелы шли не по месту, но финальные пять выстрелов прошли по центру. Пришёл на «лёжку», вроде стрелял нормально, но… Что касается хода, то я хотел идти в своём темпе, но немного не хватило.Можно сказать, что я сегодня продышался. Можно было бороться за тройку, но не получилось. Самочувствие похоже на то, что было на чемпионате Европы. Корреспондент «Чемпионата» считает, что трасса нефартовая? Я думаю, многие так считают. В этом месте у нас какое-то невезение», — передаёт слова Гараничева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.