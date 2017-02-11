Напомним, во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия), Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это умышленно.
Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки
Фото: Андрей Аносов, пресс-служба СБР