Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки

Йохауг: неправильно получить дисквалификацию на 13 месяцев из-за крема для губ

Российские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ (U18) под нейтральным флагом

Алябьев: то, как М. Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство

Зуманн поддержал М. Фуркада в конфликте с Логиновым

Двоеборец Ватабэ выиграл второй старт на этапе КМ в Саппоро, Барков — 17-й

Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Путин: для многих «Лыжня России» служит стартом к большим спортивным победам

Каширина и Окулов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике

Прыгунья в длину Клишина выиграла открытый чемпионат Риги по лёгкой атлетике

Тихонов: надо было заранее не включать Глазырину в состав сборной России

Резцова: Виролайнен должна выступать на ЧМ по биатлону, а не уезжать

Кузьмина: думаю, Шипулин и Фуркад в Хохфильцене не помирятся, тут дело принципа

Конькобежке Юраковой не хватило 0,13 секунды для бронзы ЧМ на дистанции 5000 м

Климов — 16-й на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро

Фуркад: понимаю, что мои слова могут не всем понравиться, но не могу молчать

Нёйс стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков — седьмой

Шевнина выиграла индивидуальную гонку в Острове, К. Резцова — вторая

Омелин — третий в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Швеции

Губерниев: Шипулин и Фуркад активно переписываются в социальных сетях

Бергсма выиграла ЧМ в Канныне на дистанции 1000 м, Лобышева — девятая

Морилов и Казакул победили в центральном старте «Лыжни России» в Яхроме

Дильман и Олюнин — шестой и седьмой в борд-кроссе на этапе КМ в Германии

Бьорндален: не занимаю ничью сторону в конфликте моих друзей Шипулина и Фуркада

Гросс: у Фуркада не было никакого злого умысла в эпизоде с падением Логинова

Чепиков: может, Логинову просто дали отдохнуть, не поставив на спринт

Рахимова — десятая в могуле на этапе КМ по фристайлу в Пхёнчхане

Ярошенко: Гараничев, Бабиков и Цветков точно не слабее Логинова

Крамер выиграл ЧМ в Канныне на дистанции 10 тыс. метров, Семериков — 10-й

Логинов примет участие в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

«КПРФ» и «Прогресс» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу

Бабиков: думаю, что к следующим гонкам мы прибавим, и прибавим очень серьёзно

Гараничев: вроде бы пристрелялся хорошо. Обидно, что не смог доработать

Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й

Шипулин: с Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга

Бабиков: российские биатлонисты, как птица Феникс, сгорели, но возродимся

Тихонов: Шипулин и Фуркад поступили по-взрослому, к 30 годам пора ума набраться

Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки на чемпионате мира

Тихонов: нельзя предположить, как изменилась бы гонка, участвуй в ней Логинов

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 1375 (75%) Неожиданно, но женская 30 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 93 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 147 (8%) Не будет у России никаких медалей 197 (11%)

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