Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й

11 февраля 2017, суббота. 18:04. Другие
Немец Бенедикт Долль одержал победу в спринте на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, француз Мартен Фуркад замкнул тройку призёров. Лучший российский результат — 10-е место Евгения Гараничева.

Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.27,4 (0).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +0,7 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) +23,1 (2).
4. Лоуэлл Бэйли (США) +29,5 (0).
5. Онджрей Моравец (Чехия) +30,7 (1).
6. Красимир Анев (Болгария) +33,5 (0).
7. Юлиан Юберхард (Австрия) +35,3 (2).
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +38,4 (1).
9. Симон Шемпп (Германия) +40,0 (0).
10. Евгений Гараничев (Россия) +45,1 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) +1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) +1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) +2.33,4 (3)…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Гараничев Йоханнес Бё Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
11 февраля 2017, суббота
18:25 Тихонов: нельзя предположить, как изменилась бы гонка, участвуй в ней Логинов
18:21 Свендсен упал в обморок после спринтерской гонки на чемпионате мира
18:20 Тихонов: Шипулин и Фуркад поступили по-взрослому, к 30 годам пора ума набраться
18:12 Бабиков: российские биатлонисты, как птица Феникс, сгорели, но возродимся
18:05 Шипулин: с Фуркадом не пришли к определённому компромиссу, но поняли друг друга
18:04 Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й
18:00 Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки
17:50 Гараничев: вроде бы пристрелялся хорошо. Обидно, что не смог доработать
17:48 Бабиков: думаю, что к следующим гонкам мы прибавим, и прибавим очень серьёзно
17:42 «КПРФ» и «Прогресс» сыграли вничью в ЧР по мини-футболу
17:13 Логинов примет участие в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
16:48 Крамер выиграл ЧМ в Канныне на дистанции 10 тыс. метров, Семериков — 10-й
16:44 Ярошенко: Гараничев, Бабиков и Цветков точно не слабее Логинова
16:33 Рахимова — десятая в могуле на этапе КМ по фристайлу в Пхёнчхане
16:07 Чепиков: может, Логинову просто дали отдохнуть, не поставив на спринт
15:51 Гросс: у Фуркада не было никакого злого умысла в эпизоде с падением Логинова
15:45 Бьорндален: не занимаю ничью сторону в конфликте моих друзей Шипулина и Фуркада
15:24 Дильман и Олюнин — шестой и седьмой в борд-кроссе на этапе КМ в Германии
15:06 Морилов и Казакул победили в центральном старте «Лыжни России» в Яхроме
15:00 Бергсма выиграла ЧМ в Канныне на дистанции 1000 м, Лобышева — девятая
14:58 Губерниев: Шипулин и Фуркад активно переписываются в социальных сетях
14:30 Жуков: мало российских спортсменов соглашаются вернуть олимпийские медали
14:21 Омелин — третий в ски-кроссе на этапе Кубка мира по фристайлу в Швеции
13:40 Шевнина выиграла индивидуальную гонку в Острове, К. Резцова — вторая
13:25 Нёйс стал чемпионом мира на дистанции 1000 метров, Юсков — седьмой
13:11 Уссенов: сборная Казахстана по биатлону имеет хорошую правовую защиту
13:03 Фуркад: понимаю, что мои слова могут не всем понравиться, но не могу молчать
12:53 Климов — 16-й на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Саппоро
12:30 Конькобежке Юраковой не хватило 0,13 секунды для бронзы ЧМ на дистанции 5000 м
11:55 Кузьмина: думаю, Шипулин и Фуркад в Хохфильцене не помирятся, тут дело принципа
11:48 Резцова: Виролайнен должна выступать на ЧМ по биатлону, а не уезжать
11:42 Тихонов: надо было заранее не включать Глазырину в состав сборной России
11:30 Прыгунья в длину Клишина выиграла открытый чемпионат Риги по лёгкой атлетике
11:21 Каширина и Окулов победили на Кубке России по тяжёлой атлетике
10:29 Путин: для многих «Лыжня России» служит стартом к большим спортивным победам
10:22 Привалов: отказ Шипулина и Логинова пожать руку Фуркаду получился безграмотным
10:14 Аналитики прочат сборной России шестое место в медальном зачёте Олимпиады-2018
09:50 Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене
09:15 Двоеборец Ватабэ выиграл второй старт на этапе КМ в Саппоро, Барков — 17-й
02:47 Зуманн поддержал М. Фуркада в конфликте с Логиновым
02:29 Алябьев: то, как М. Фуркад ведёт себя по отношению к Логинову, — просто скотство
00:50 Российские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ (U18) под нейтральным флагом
00:07 Газзаев: большой спорт становится ещё одним средством политического давления
10 февраля 2017, пятница
23:34 Йохауг: неправильно получить дисквалификацию на 13 месяцев из-за крема для губ
23:16 Губерниев: Глазырина покинула расположение сборной до выяснения обстоятельств
Все новости RSS
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Мужская, без вариантов
1375 (75%)
Неожиданно, но женская
30 (2%)
У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград
93 (5%)
Одну на двоих - в смешанной эстафете
147 (8%)
Не будет у России никаких медалей
197 (11%)
Проголосовало: 1842
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+