Долль выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону, Гараничев — 10-й

Немец Бенедикт Долль одержал победу в спринте на чемпионате мира по биатлону 2017 года, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, француз Мартен Фуркад замкнул тройку призёров. Лучший российский результат — 10-е место Евгения Гараничева.
Биатлон. Чемпионат мира — 2017. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Бенедикт Долль (Германия) — 23.27,4 (0).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +0,7 (0).
3. Мартен Фуркад (Франция) +23,1 (2).
4. Лоуэлл Бэйли (США) +29,5 (0).
5. Онджрей Моравец (Чехия) +30,7 (1).
6. Красимир Анев (Болгария) +33,5 (0).
7. Юлиан Юберхард (Австрия) +35,3 (2).
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +38,4 (1).
9. Симон Шемпп (Германия) +40,0 (0).
10. Евгений Гараничев (Россия) +45,1 (1)…
21. Антон Шипулин (Россия) +1.14,7 (3)…
49. Антон Бабиков (Россия) +1.49,0 (3)…
69. Максим Цветков (Россия) +2.33,4 (3)…