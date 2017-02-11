Бабиков: российские биатлонисты, как птица Феникс, сгорели, но возродимся

Российский биатлонист, ставший в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене 49-м, допустив 3 промаха, прокомментировал выступление.«Вопрос «Что со стрельбой?» очень серьёзный. Со стрельбой сегодня что-то у всех. Так просто найти ошибку очень трудно. Точно знаю, что были допущены небольшие ошибки — это габариты, все мои штрафы, но сегодня нельзя было надеяться на габариты, нужно было стрелять по центру, не оставляя шансов на удачу. Нужно спросить тренеров, в какую сторону были штрафы, но не думаю, что проблема в ветре. Тем более две ошибки стоя — это были габариты, я видел, что они не прошли, так что, скорее, были связаны с самочувствием или уверенностью.Эмоциональное состояние было связано с последними стартами. Лично я, наверное, просто не смог собраться на эту гонку. Но мы, как птица Феникс, сгорели, но возродимся. По сравнению с Холменколленом, состояние на чемпионате мира хорошее. Там у меня было западение на последнем круге. Если бы я отстрелял чисто, был бы гораздо выше. Но, главное, мышцы обрели необходимое состояние, что поможет мне в следующих гонках», — передаёт слова Бабикова спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.