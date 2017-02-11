Й. Бё: было 50 на 50, кто из нас с Доллем победит, но мне не повезло

Норвежский биатлонистпрокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он завоевал серебряную медаль.«Я уходил со стадиона лидером, но проиграл доли секунды. Тут было 50 на 50, кто из нас победит, но мне не повезло. Я расстроен, хотя провёл хорошую гонку и сражался на последнем круге. Второе место — тоже хороший результат. После второй стрельбы я знал, что ухожу первым, но надо было удержать преимущество. Последние 3 км мне дались очень трудно: я увязал в снегу, ноги не могли следовать за моей головой. Тарьей после финиша меня поздравил и не стал говорить ничего юморного. Для Норвегии это хороший результат — вернуться на подиум после неудачи в смешанной эстафете. Теперь хочу вернуться в отель, поесть и восстановиться. За мной побегут завтра многие спортсмены, и будет непросто снова подняться на подиум», — приводит слова Бё спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.