М. Фуркад: думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой

Французский биатлонистпрокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он завоевал бронзовую медаль.«Когда пересек финишную линию, рассчитывал на попадание в десятку, потом думал, что смогу оказаться в пятёрке, а получилось выиграть бронзовую медаль. Два промаха — слишком много, чтобы бороться за победу, поэтому рад, что выиграл медаль. Думал, медали вообще не будет, поэтому удовлетворён сегодняшней бронзой. Мне всегда лучше стартовать в первой группе и смотреть за концовкой соревнований по телевидению. Теперь я не жалею об этом. Я видел аналитику в женской гонке и то, что там не было разницы, в какой группе стартовать, поэтому выбрал первую. Снег не был разбит в первой группе так, как в последней. Соперники из последней группы оказались выше меня за счёт стрельбы», — приводит слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.