Летающая лыжница Лундбю победила на этапе Кубка мира в Словении

В первом старте восьмого этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который проходит в Любно (Словения), на трамплине К-85 победила норвежка. Ставшую второй австрийкупобедительница опередила на 5,6 балла. Третьей стала Катарина Альтхаус из Германии. Лучшая из россиянок —– 20-я.1. Марен Лундбю (Норвегия) – 256,7.2. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 251,1.3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,6…20. Анастасия Баранникова (Россия) – 208,7…28. Софья Тихонова (Россия) – 198,3.29. Ксения Каблукова (Россия) – 196,3…38. Александра Кустова (Россия) – 87,9 (результат первой попытки).