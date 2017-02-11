Летающая лыжница Лундбю победила на этапе Кубка мира в Словении

В первом старте восьмого этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, который проходит в Любно (Словения), на трамплине К-85 победила норвежка Марен Лундбю. Ставшую второй австрийку Даниэлу Ирашко-Штольц победительница опередила на 5,6 балла. Третьей стала Катарина Альтхаус из Германии. Лучшая из россиянок — Анастасия Баранникова – 20-я.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Восьмой этап. Любно, Словения
Женщины. К-85
1. Марен Лундбю (Норвегия) – 256,7.
2. Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия) – 251,1.
3. Катарина Альтхаус (Германия) – 245,6…
20. Анастасия Баранникова (Россия) – 208,7…
28. Софья Тихонова (Россия) – 198,3.
29. Ксения Каблукова (Россия) – 196,3…
38. Александра Кустова (Россия) – 87,9 (результат первой попытки).