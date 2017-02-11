Тихонов: Шипулин не имеет права ошибаться — возраст, уже не 17 лет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлонупрокомментировал результаты спринта на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где лучший российский результат показал Евгений Гараничев, ставший 10-м.«Поникакого тактического хода быть не может. У Антона есть огромное желание победить, всегда стремится к первому месту, но ему не хватает нормальной психологической обстановки в команде. Не вижу я её. Он не имеет права ошибаться, но всю жизнь спешит. Антон! Всего-то надо было потратить пять секунд, чтобы не было промахов. Возраст — уже не 17 лет, опыт есть. Но сегодня Антон провалил стрельбу.Гараничев может побороться завтра, если правильно разложит силы. В противном случае выйдет как с женской сборной — наши девочки стартуют с лидером, а потом проигрываю по 15-20 секунд. Это ненормальное явление, и это проблема тренеров. Финишный круг должен быть самым быстрым.Что касается Долля, у меня нет удивления. Я давно говорил, что, когда немцы обновили состав, и нам надо было сделать так же. Особенно с женщинами взять минимум 2-3 молодых. Что наши действующие спортсмены занимают не самые высокие места, что молодёжь занимала бы их же, но у них хоть есть перспектива. Но ко мне никто не прислушался», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.