«Лада» проиграла «Глассверкету» и завершила борьбу за Кубок ЕГФ

В матче заключительного, шестого тура группового этапа Кубка ЕГФ в норвежском Драммене тольяттинская «Лада» уступила клубу «Глассверкет» со счётом 25:26. Самой результативной в составе «Лады» была, забившая 9 мячей.«Лада» имеет в активе 6 очков, как и у лидеров группы немецкого «Метцингена» и датского «Нюкебинга». Но по дополнительным показателям россиянки заняли третье место в группе D и завершили борьбу на турнире.«Глассверкет» (Норвегия) – «Лада» (Россия) – 26:25 (15:12).