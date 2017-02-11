Российские регбисты проиграли испанцам в матче Кубка европейских наций

Мужская сборная России по регби потерпела поражение от сборной Испании со счётом 6:16 в первом матче Кубка европейских наций.Все шесть очков для своей команды набрал Юрий Кушнарёв, который точно исполнил два штрафных удара.Испания — Россия — 16:6 (13:6).Румыния — Германия — 38:41.Грузия — Бельгия — 31:6.В следующем туре КЕН, который в этом году выполняет роль отборочного турнира к Кубку мира — 2019 в Японии, россияне также в гостях встретятся 18 февраля со сборной Бельгии.