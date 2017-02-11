Рапирист Сафин взял бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Российский рапиристзанял третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне (Германия). Еще одним бронзовым медалистом турнира стал американецОлимпийский чемпион 2016 года в командных соревнованиях Сафин в полуфинале со счетом 14:15 уступил французу, который в итоге стал вторым, проиграв в финале немцу(11:15).В четвертьфинале Сафин победил соотечественникасо счётом 15:13, а в первом раунде плей-офф будущий бронзовый призёр выиграл у ещё одного соотечественника– 15:14. Лефорт, кроме Сафина, победил в 1/32 финала россиянина(15:6).