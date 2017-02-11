Рапирист Сафин взял бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Российский рапирист Тимур Сафин занял третье место на этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне (Германия). Еще одним бронзовым медалистом турнира стал американец Рэйс Имбоден.
Олимпийский чемпион 2016 года в командных соревнованиях Сафин в полуфинале со счетом 14:15 уступил французу Энцо Лефорту, который в итоге стал вторым, проиграв в финале немцу Петеру Йоппиху (11:15).
В четвертьфинале Сафин победил соотечественника Алексея Черемисинова со счётом 15:13, а в первом раунде плей-офф будущий бронзовый призёр выиграл у ещё одного соотечественника Дмитрия Ригина – 15:14. Лефорт, кроме Сафина, победил в 1/32 финала россиянина Павла Боронтова (15:6).