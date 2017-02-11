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175 лет назад 2016
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Свендсен: сейчас я чувствую себя довольно хорошо

11 февраля 2017, суббота. 23:48. Другие
Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, который упал в обморок после спринта на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, рассказал о своём самочувствии, отметив, что решение об участии или неучастии его в завтрашней гонке преследования будет принято утром.

«В тот момент мне было очень некомфортно, но сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Успокаивает, что после случившегося я прошёл детальное обследование. Сейчас я отдохну, наберусь сил, а утром посмотрим, что будет», — приводит слова Свендсена Dagbladet.
Источник: Dagbladet Сообщить об ошибке
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Эмиль Хегле Свендсен Чемпионат мира по биатлону 2017
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