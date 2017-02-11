Свендсен: сейчас я чувствую себя довольно хорошо

Норвежский биатлонист, который упал в обморок после спринта на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, рассказал о своём самочувствии, отметив, что решение об участии или неучастии его в завтрашней гонке преследования будет принято утром.«В тот момент мне было очень некомфортно, но сейчас я чувствую себя довольно хорошо. Успокаивает, что после случившегося я прошёл детальное обследование. Сейчас я отдохну, наберусь сил, а утром посмотрим, что будет», — приводит слова Свендсена Dagbladet.