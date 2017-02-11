Логунова — 9-я на этапе КМ по фехтованию на шпагах в Италии

Россиянка Татьяна Логунова стала девятой в фехтовании на шпагах на этапе Кубка мира в Леньяно. Победу одержала эстонка Юлия Беляева.
Фехтование. Этап Кубка мира. Леньяно, Италия
Женщины. Шпага. Индивидуальное первенство
1. Юлия Беляева (Эстония).
2. Лорен Ремби (Франция).
3. Джоан Бежура (Украина) и Сара Бесбеш (Тунис)…
9. Татьяна Логунова (Россия)…
16. Татьяна Гудкова (Россия)…
36. Виолетта Колобова (Россия)…
51. Дарья Мартынюк (Россия)…
57. Юлия Личагина (Россия)…
84. Любовь Шутова (Россия)…
92. Виолетта Храпина (Россия)…
110. Яна Зверева (Россия)…
118. Виктория Кузменкова (Россия)…
158. Татьяна Андрюшина (Россия)…
165. Алёна Комарова (Россия)…
179. Валентина Лушина (Россия).