Арданов завоевал серебро на турнире «Большого шлема» по дзюдо во Франции

Россиянин Анзаур Арданов завоевал серебро в весовой категории до 66 кг на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Париже. Его соотечественница Наталья Кузютина стала обладательницей бронзы в весе до 52 кг.1. Наоиса Такато (Япония).2. Шарафуддин Лутфиллаев (Узбекистан).3. Амиран Папинашвили (Грузия) и Орхан Сафаров (Азербайджан)…9-16. Альберт Огузов (Россия), Роберт Мшвидобадзе (Россия).1. Хифуми Абе (Япония).2. Анзаур Арданов (Россия).3. Важа Маргвелашвили (Грузия) и Нихат Шихализада (Азербайджан).1. Соити Хасимото (Япония).2. Чанрим Ан (Южная Корея).3. Тогар Бутбуль (Израиль) и Хидават Гейдаров (Азербайджан)…9-16. Уали Куржев (Россия)…33. Саян Ондар (Россия).1. Бокьон Чжеон (Южная Корея).2. Уранцецег Мунхбат (Монголия).3. Ами Кондо (Япония) и Милица Николич (Сербия)…9-16. Ирина Долгова (Россия).1. Майлинда Келменди (Косово, Сербия).2. Нацуми Цунода (Япония).3. Наталья Кузютина (Россия) и Дистрия Красники (Косово, Сербия)…9-16. Юлия Казарина (Россия).1. Ючжеон Квон (Южная Корея).2. Хелен Рекево (Франция).3. Присцилла Гнето (Франция) и Цукаса Йосида (Япония)…17. Ирина Заблудина (Россия).1. Тина Трстеняк (Словения).2. Кларисса Агбеньену (Франция).3. Марго Пино (Франция) и Киоме Ватанабе (Япония)…7. Дарья Давыдова (Россия).