Арданов завоевал серебро на турнире «Большого шлема» по дзюдо во Франции

Россиянин Анзаур Арданов завоевал серебро в весовой категории до 66 кг на турнире «Большого шлема» по дзюдо в Париже. Его соотечественница Наталья Кузютина стала обладательницей бронзы в весе до 52 кг.
Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Париж, Франция
Мужчины. До 60 кг
1. Наоиса Такато (Япония).
2. Шарафуддин Лутфиллаев (Узбекистан).
3. Амиран Папинашвили (Грузия) и Орхан Сафаров (Азербайджан)…
9-16. Альберт Огузов (Россия), Роберт Мшвидобадзе (Россия).
До 66 кг
1. Хифуми Абе (Япония).
2. Анзаур Арданов (Россия).
3. Важа Маргвелашвили (Грузия) и Нихат Шихализада (Азербайджан).
До 73 кг
1. Соити Хасимото (Япония).
2. Чанрим Ан (Южная Корея).
3. Тогар Бутбуль (Израиль) и Хидават Гейдаров (Азербайджан)…
9-16. Уали Куржев (Россия)…
33. Саян Ондар (Россия).
Женщины. До 48 кг
1. Бокьон Чжеон (Южная Корея).
2. Уранцецег Мунхбат (Монголия).
3. Ами Кондо (Япония) и Милица Николич (Сербия)…
9-16. Ирина Долгова (Россия).
До 52 кг
1. Майлинда Келменди (Косово, Сербия).
2. Нацуми Цунода (Япония).
3. Наталья Кузютина (Россия) и Дистрия Красники (Косово, Сербия)…
9-16. Юлия Казарина (Россия).
До 57 кг
1. Ючжеон Квон (Южная Корея).
2. Хелен Рекево (Франция).
3. Присцилла Гнето (Франция) и Цукаса Йосида (Япония)…
17. Ирина Заблудина (Россия).
До 63 кг
1. Тина Трстеняк (Словения).
2. Кларисса Агбеньену (Франция).
3. Марго Пино (Франция) и Киоме Ватанабе (Япония)…
7. Дарья Давыдова (Россия).